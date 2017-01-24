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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 14:05 BJT

新兴汇市：亚币上涨，因美国保护主义贸易立场疑虑打压美元

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.86    112.70   -0.14   +3.73    117.07
    坡元            1.4169    1.4176   +0.05   +2.27    1.4490
    台币          31.356    31.431   +0.24   +2.94    32.279
    韩元           1163.10   1165.50   +0.21   +3.83   1207.70
    泰铢             35.19     35.29   +0.28   +1.73     35.80
    菲律宾披索       49.77     49.87   +0.21   -0.09     49.72
    印尼卢比      13315.00  13355.00   +0.30   +1.16  13470.00
    印度卢比       68.12     68.21   +0.13   -0.30     67.92
    马币            4.4335    4.4360   +0.06   +1.15    4.4845
    人民币          6.8548    6.8540   -0.01   +1.34    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 张若琪/王颖/王兴亚；审校 杜明霞/艾茂林/孙茉莉/张若琪)
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