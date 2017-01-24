新兴汇市：亚币上涨，因美国保护主义贸易立场疑虑打压美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.86 112.70 -0.14 +3.73 117.07 坡元 1.4169 1.4176 +0.05 +2.27 1.4490 台币 31.356 31.431 +0.24 +2.94 32.279 韩元 1163.10 1165.50 +0.21 +3.83 1207.70 泰铢 35.19 35.29 +0.28 +1.73 35.80 菲律宾披索 49.77 49.87 +0.21 -0.09 49.72 印尼卢比 13315.00 13355.00 +0.30 +1.16 13470.00 印度卢比 68.12 68.21 +0.13 -0.30 67.92 马币 4.4335 4.4360 +0.06 +1.15 4.4845 人民币 6.8548 6.8540 -0.01 +1.34 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/王颖/王兴亚；审校 杜明霞/艾茂林/孙茉莉/张若琪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。