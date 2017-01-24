台湾汇市：台币续创逾三个半月高位，随亚币续扬且外资大幅买超台股

* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在100附近稍稍获得支撑，交易商在此关键 点位也会停看听，预料美元要再明显回落的空间可能也不大。 台币兑美元今日收报31.382，前高为去年10月5日的31.371。 台湾股市周二在猴年封关日收小涨，连三日收升并续创逾一年半新高。外资及陆资在台股买超123.14亿台 币，连三个交易日买超共计247.04亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日大致持稳 ，目前一个月美元/台币远汇 报31.273/31.334，上日收在31.250。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.300-31.450。 新兴亚币周二上涨，因围绕美国总统特朗普保护主义贸易立场的担忧令美元受挫，投资人静待特朗普财政 政策计划的更多细节。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.382 31.431 31.306-31.450 31.370 8.30 7.48 司 元太外汇经纪公 31.380 31.431 31.311-31.395 31.350 4.95 3.63 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.235/-0.195 -0.235/-0.205 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年； 审校 曾祥进)