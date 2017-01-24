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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 16:31 BJT

台湾汇市：台币续创逾三个半月高位，随亚币续扬且外资大幅买超台股

* 亚币持续上扬且外资大举买超台股
    * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入
    * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450

    路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市
场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10
0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 
    
    他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确
定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有
外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。
    
    〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子
，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。
    
    大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在100附近稍稍获得支撑，交易商在此关键
点位也会停看听，预料美元要再明显回落的空间可能也不大。    
    
    台币兑美元今日收报31.382，前高为去年10月5日的31.371。
    
    台湾股市周二在猴年封关日收小涨，连三日收升并续创逾一年半新高。外资及陆资在台股买超123.14亿台
币，连三个交易日买超共计247.04亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日大致持稳
，目前一个月美元/台币远汇 报31.273/31.334，上日收在31.250。
       
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.300-31.450。
    
    新兴亚币周二上涨，因围绕美国总统特朗普保护主义贸易立场的担忧令美元受挫，投资人静待特朗普财政
政策计划的更多细节。        
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.382    31.431  31.306-31.450  31.370    8.30       7.48
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.380    31.431  31.311-31.395  31.350    4.95       3.63
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.065/-0.045              -0.065/-0.055
 美元/台币六个月期        -0.235/-0.195              -0.235/-0.205
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年； 审校 曾祥进)
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