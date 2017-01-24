台湾债市：指标10年券105/11殖利率收跌，封关日作价休市期看美债走向

* 指标10年券105/11期殖利率收盘下跌，多方作价 * 成交清淡代表性偏低 * 106/2殖利率开红盘料区间在0.80-0.85% 路透台北1月24日 - 台湾指标10年公债105/112 殖利率周二收盘下跌逾5基点，多方在封关日 作价，只不过成交稀疏，代表性偏低。台债明日起休市至下周四(2日)开红盘，期间将视美债走向而定。 交易员表示，美国新总统特朗普上任后马上停止TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)，市场对他振兴经 济的期待转弱，避险买盘进场债市，后续应观察美债在台债休市期间的表现是否突破目前2.3-2.6%的区间。 〞美债走出短多，但其实没有破区间，〞一位本地商银交易员说。 台湾金融市场包括股市和债市周二正式封关，1/25-2/1皆休市不交易。至于2月2日则是新春开红盘首日交 易。 美国联邦储备理事会(FED)将于1月31日-2月1日召开利率会议，FED将会在台北时间2月2日凌晨公布结果。 他们也认为，美债在台债休市期间可能变动也不会太大，同样将等待FED会议结论。 美国新总统特朗普一上台就签署行政命令，正式退出同亚洲贸易伙伴达成的跨太平洋伙伴关系协定(TPP) ，并着眼同加拿大和墨西哥重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)。 也有交易员提到，2月6日(周一)最新一期的10年券106/4期公债将有首日的发前交易，这料会是新的局面 ，也可能成为盘面新的焦点与重心。也有交易员认为，也不排除农历年后的台币资金回笼，能够期待带动新一 波债市多头行情。 交易员预估，2月2日台债恢复交易后五年公债106/2期 及10年公债105/11期交投区间预估分 别在0.80-0.85%、1.12-1.16%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -5.34 1.1216 1.1216-1.1800% 1.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 1.1216% 5 105/13 没有成 交 2 106/1 没有成 交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)