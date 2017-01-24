《汇市简讯》欧洲盘初：美元压力仍重，因保护主义疑虑罩顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
0641GMT
* 美元/日圆涨0.28%，欧元/美元跌0.15%，英镑/美元跌0.28%，澳元/美元跌0.18%
* 美元/韩元涨0.03%，美元/离岸人民币涨0.17%，美元/在岸人民币涨0.05%，美元/印尼卢比跌0.26%
* 日经指数跌0.55%，沪综指涨0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.37%，美国原油涨0.45%，美国10年期公债收益率2.40%
* 澳洲及新西兰誓言挽救TPP，或鼓励中国等亚洲国家加入
* 英国最高法院将在周二0930GMT裁决，是否需经议会批准后政府才能启动正式脱欧磋商
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。