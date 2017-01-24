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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 14:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元压力仍重，因保护主义疑虑罩顶

0641GMT

* 美元/日圆涨0.28%，欧元/美元跌0.15%，英镑/美元跌0.28%，澳元/美元跌0.18%

* 美元/韩元涨0.03%，美元/离岸人民币涨0.17%，美元/在岸人民币涨0.05%，美元/印尼卢比跌0.26%

* 日经指数跌0.55%，沪综指涨0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.37%，美国原油涨0.45%，美国10年期公债收益率2.40%

* 澳洲及新西兰誓言挽救TPP，或鼓励中国等亚洲国家加入

* 英国最高法院将在周二0930GMT裁决，是否需经议会批准后政府才能启动正式脱欧磋商

(完)

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(编译 张若琪 审校 艾茂林)
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