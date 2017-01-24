中国政策：商品住房库存量较大地方，进一步提高棚改货币化安置比例--财政部

路透北京1月24日 - 中国财政部和住建部周二发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。

办法要求突出重点。向城镇保障性安居工程任务重、财政困难程度高及工作绩效好的地区适当倾斜，根据国家政策要求和城镇保障性安居工程需要，调整支出投向重点。

资金分配上专项资金采用因素法，按照核定的各地区年度租赁补贴户数、城市棚户区改造套数、绩效评价结果等因素以及相应权重，结合财政困难程度进行分配。上述因素将根据国家城镇保障性安居工程政策调整而相应调整。

城市棚户区改造套数，以当年开工建设安置住房套数和当年货币化安置套数为准。对于上年度超计划开工套数和货币化安置套数，如果上年度没有纳入中央财政补助范围，且已列入当年度计划任务，可视同为当年开工套数和货币化安置套数。

实行实物安置方式的棚改安置住房开工统计口径为：设计采用地基处理的，开始地基处理施工；设计采用桩基础的，开始桩基础施工。开工数量按已开工单体工程设计的安置住房套数进行统计。

本办法所称专项资金，是指中央财政通过专项转移支付安排的资金，用于支持各地发放租赁补贴、城市棚户区改造及公共租赁住房建设。（完）

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