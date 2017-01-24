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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 14:59 BJT

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应

外资卖超韩股，但卖超规模仅为126亿韩元(1,082万美元)。

韩元兑美元 在本地市场收报1,165.9，与上日收盘价1,165.5大致持平。(完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
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