欧股业绩：飞利浦第四季获利低于预估，心脏除颤器在美国遭遇问题

美股业绩：百思买首季同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求提振
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
由于美国政府担心其供应链中的质量控制问题，飞利浦于2014年被迫关闭了位于克利夫兰的一家高端医用扫描仪生产厂。此事令飞利浦的营收受到重创，该公司目前仍在恢复元气中，其生产在2015年期间提升至满负荷运转。
范豪顿周二称，公司致力于提升产品质量，“过去数年进行了多项可使在这方面取得重大进展的投资”。
该公司报告，第四季EBITA为10亿欧元(10.8亿美元)，上年同期则为8.42亿欧元。营收增长3%至72.4亿欧元。
路透调查分析师对该公司EBITA和营收的预测分别为10.4亿欧元和72.8亿欧元。(完) (编译 张明钧/侯雪苹；审校 孙茉莉/张荻)
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。