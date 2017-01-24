欧股业绩：飞利浦第四季获利低于预估，心脏除颤器在美国遭遇问题

由于美国政府担心其供应链中的质量控制问题，飞利浦于2014年被迫关闭了位于克利夫兰的一家高端医用扫描仪生产厂。此事令飞利浦的营收受到重创，该公司目前仍在恢复元气中，其生产在2015年期间提升至满负荷运转。

范豪顿周二称，公司致力于提升产品质量，“过去数年进行了多项可使在这方面取得重大进展的投资”。

该公司报告，第四季EBITA为10亿欧元(10.8亿美元)，上年同期则为8.42亿欧元。营收增长3%至72.4亿欧元。