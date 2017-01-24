金属期市：铜价走高，因特朗普保护主义相关忧虑打压美元

美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，他表示，将寻求与各国建立一对一的贸易协议，“如果有人行为不当”，美国可以在30天内迅速终止这些协议。

美元周二亚洲交易时段在七周低点附近走势挣扎，市场担心美国总统特朗普的保护主义贸易立场的影响。

彭博援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令美元承受额外压力。

Capital Economics首席大宗商品经济分析师Caroline Bain指出，她预期美国制造业产出不会有大幅成长。

“但如果美国贸易政府变得更加保护主义色彩，或是特朗普上任头一年内有可观的基建投资，情况可能不同，”Bain在一篇报告中称。

1月27日起的农历春节假期，料使本月金属需求减弱，此一因素压抑了铜价上涨预期。

LME期锌 持稳于每吨2,790美元，仍为1月表现最佳金属之一。

上海期锌 涨0.3%，至每吨22,695元人民币。

LME期铝 回吐部分隔夜涨幅，小跌至每吨1,845美元。

上海期铝上涨0.18%，至每吨13,725元人民币。(完)

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