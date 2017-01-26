香港新股：睿见教育首日挂牌早盘冲高后“潜水”，较招股价低近4%

路透香港1月26日 - 猴年最后一支新股挂牌--睿见教育国际控股有限公司 周四早盘冲高后“潜水”，较招股价低近4%。

这家中国华南地区最大的高端民办中小学教育集团盘初微升0.6%后向下，早盘收报1.64港元，较招股价1.7港元低3.5%；大市恒生指数 则升1.37%。

尽管该股以招股价区间1.7-2.28港元下限定价，但面向散户的公开发售部分仍录得0.5倍超额认购，国际发售部分亦获适度超额认购。

睿见教育初步拟发售5亿股股份，集资8.5亿港元，主要用于扩展学校网络。截至2016年8月底止年度该公司录得收入7亿元人民币，经调整之净利润1.86亿元，上年同期分别为5.69亿元及1.73亿元。