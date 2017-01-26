香港新股：睿见教育首日挂牌早盘冲高后“潜水”，较招股价低近4%

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透香港1月26日 - 猴年最后一支新股挂牌--睿见教育国际控股有限公司 周四早盘冲高后“潜水”，较招股价低近4%。
这家中国华南地区最大的高端民办中小学教育集团盘初微升0.6%后向下，早盘收报1.64港元，较招股价1.7港元低3.5%；大市恒生指数 则升1.37%。
尽管该股以招股价区间1.7-2.28港元下限定价，但面向散户的公开发售部分仍录得0.5倍超额认购，国际发售部分亦获适度超额认购。
睿见教育初步拟发售5亿股股份，集资8.5亿港元，主要用于扩展学校网络。截至2016年8月底止年度该公司录得收入7亿元人民币，经调整之净利润1.86亿元，上年同期分别为5.69亿元及1.73亿元。
本次IPO由法国巴黎证券担任独家保荐人，法巴联同中银国际、花旗、中信里昂以及招银国际担任联席账簿管理人。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。