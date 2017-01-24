中国经济：建立由发改委牵头的公平竞争审查工作部际联席会议制度--国务院

路透北京1月24日 - 中国国务院最新表示，同意建立由国家发改委牵头的公平竞争审查工作部际联席会议制度，对公平竞争审查制度实施进行宏观指导，协调解决制度实施过程中的重大问题。

中国政府网周二刊登国务院同意建立该部际联席会议制度的函，其主要职责包括统筹协调推进公平竞争审查相关工作；加强各地区、各部门在公平竞争审查制度实施方面的信息沟通和相互协作，及时总结各地区、各部门实施成效，推广先进做法和经验。

还包括研究拟定公平竞争审查制度实施细则，进一步细化审查标准，明确审查程序，推动工作不断完善等。

联席会议由发改委主要负责人担任召集人，发改委、财政部、商务部、工商总局分管负责人担任副召集人，其他成员单位分管负责人为联席会议成员，共有28个部门和单位组成。

联席会议根据工作需要定期或不定期召开全体会议，由召集人或召集人委托副召集人主持。成员单位可以提出召开全体会议的建议。