中国经济：建立由发改委牵头的公平竞争审查工作部际联席会议制度--国务院

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透北京1月24日 - 中国国务院最新表示，同意建立由国家发改委牵头的公平竞争审查工作部际联席会议制度，对公平竞争审查制度实施进行宏观指导，协调解决制度实施过程中的重大问题。
中国政府网周二刊登国务院同意建立该部际联席会议制度的函，其主要职责包括统筹协调推进公平竞争审查相关工作；加强各地区、各部门在公平竞争审查制度实施方面的信息沟通和相互协作，及时总结各地区、各部门实施成效，推广先进做法和经验。
还包括研究拟定公平竞争审查制度实施细则，进一步细化审查标准，明确审查程序，推动工作不断完善等。
联席会议由发改委主要负责人担任召集人，发改委、财政部、商务部、工商总局分管负责人担任副召集人，其他成员单位分管负责人为联席会议成员，共有28个部门和单位组成。
联席会议根据工作需要定期或不定期召开全体会议，由召集人或召集人委托副召集人主持。成员单位可以提出召开全体会议的建议。
中国国务院去年6月发布意见，提出在市场体系建设中建立公平竞争审查制度，政策制定机关在政策制定过程中，要严格对照审查标准进行自我审查，并逐步清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的存量政策。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。