《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国农业：到2020年耕地保有量不少于18.65亿亩，保障国家粮食安全

中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。

--中国经济：扩大中高端供给需做好加法，切忌一拥而上及重复建设--人民日报

人民日报发表时评称，在供给侧结构性改革过程中，补短板、惠民生、培育新动力、扩大中高端供给等需做好加法，但不能一拥而上形成发展虚火，也不能搞强刺激和撒胡椒面形成新的重复建设。

--中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长

中国央行副行长潘功胜称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。

--中国政策：商品住房库存量较大地方，进一步提高棚改货币化安置比例--财政部

中国财政部和住建部发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。

--中国经济：建立由发改委牵头的公平竞争审查工作部际联席会议制度--国务院

中国国务院最新表示，同意建立由国家发改委牵头的公平竞争审查工作部际联席会议制度，对公平竞争审查制度实施进行宏观指导，协调解决制度实施过程中的重大问题。

--中国煤炭：行业基本面未明显改变，化解过剩产能仍是重点--中煤协

中国煤炭工业协会表示，当前煤炭需求基本面并未明显改变，煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础，化解煤炭产能过剩仍是今后几年的重点任务。

--中国反腐：河南省委原政法委书记吴天君因严重违纪被双开--中纪委

中共中央纪委监察部网站周一晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。

【固定收益】

--中国金融：央行“随行就市”上调MLF利率释放收紧信号，逆回购利率料不变

中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。

中国央行称，为维护银行体系流动性基本稳定，并结合近期MLF到期情况，今日对22家金融机构开展MLF共2,455亿元人民币；其中六个月1,385亿元、一年期1,070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，均较上期上升10BP。

--中国公开市场：今日进行200亿元逆回购，单日净回笼900亿--业内人士

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，14天和28天期各100亿元。据此计算，单日净回笼900亿元。

--中国债市动态：10年国债期货大幅收跌逾0.8%，财新报导MLF利率上调

中国金融期货交易所10年期国债期货主力合约尾盘逆转此前升势，大幅收跌逾0.8%，因有国内媒体--财新报导称央行进行了一年期MLF操作，并将利率上调了10个基点（bp）。

--中国货币市场：资金整体平稳惟跨年需求仍多，节前流动性预期无碍

中国银行间市场资金面整体无碍，但跨年品种需求依然较大。交易员称，隔夜品种供给仍然充足，跨年品种融入稍难且多以14天和21天期为主，七天成交稀少；春节前流动性料仍会保持平稳，但节后仍需关注在到期量偏大的情况下央行的操作态度。

【外汇】

--中国外汇：外资企业正常利润汇出不受限制，着力防范跨境资本流动风险--外管局

中国国家外管局局长潘功胜称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。

--中国汇市：人民币震荡微跌，客盘购汇增加抵消美元指数回调影响

人民币兑美元即期震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线继续抬升，一年期掉期升至12个月高点

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续抬升，一年期掉期最高触及1,220点的一年高位。交易员称，上周央行祭出临时性流动性便利（TLF）之后，本周短期人民币流动性已大为缓解，掉期短端逐渐下行；然而掉期长端大行买盘增加，带动长端走升。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数续微跌，CFETS指数跌至94.63

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.09%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.97。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升，周期股和金融股走强力保大盘上涨

中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。沪综指收报3,142.55点，涨5.78点或0.18%。

--《独家新闻》MSCI明晟执行长称中国资本管控或致A股推迟纳入指标指数

MSCI明晟执行长表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。

--企业并购：中国海航集团竞购德国哈恩机场进入最后谈判阶段

德国莱茵兰-普法尔茨州表示，中国海航集团竞购位于德国西部的哈恩机场的谈判进入最后阶段。

--香港个股：瑞安房地产合营投得武汉地块，出资额预计为14.1亿元人民币

业务在中国内地的瑞安房地产称，其与中信股份各占一半间接股权的合资公司--华夏瑞信成功中标武汉国土局出售位于环东湖之地块，为此双方将分别向华夏瑞信作进一步投资，其中瑞安房地产之投资金额预计约14.1亿元。

瑞安房地产还另行公告称，担保子公司发行5亿美元四年期优先票据，息率5.7%。所得款项净额约4.92亿美元，拟用于偿还将于短期内到期之现有债务，余额拨付资本开支。

--香港个股：证监会寻求取消汉能前主席李君河等董事资格，及母公司还款