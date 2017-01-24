更新版 1-台湾货币市场：巨额国际债券交割致资金紧俏，拆款及RP利率全面上扬

* 年关资金需求显现，短率全面走扬 * 国际债发行大爆发，抽走巨额资金 * 短票利率持续上扬，跳到0.45-0.46% * 投信寿险连环抽，债券RP利率窜高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月24日 - 台湾银行间短率周二走扬。资金调度人员称，随年关资金需求进入 高峰，且有300亿台币国库券交割，加上国际版债发行〞大爆炸〞扰局，今天市场资金明显 转趋紧俏，利率进一步走高，大型银行对票券商跨年利率拉高至0.43-0.44%。 他们表示，就在农历年关进入倒数，银行体系均面对春节换新钞、企业发放奖金等庞大 资金需求之际，近日除有公债和国库券交割外，国际版债券更是〞爆炸性〞的发行，两天即 有约15档外币债券交割，使原本尚属充裕的资金，瞬间〞拉紧报〞。 〞今天更紧了，利率有上来，不敢抱怨，有钱就拿吧，先不管利率了。〞一大型票券商 资调人员说。 大型银行资调人员指出，今天市场资金更趋紧俏，大、小型银行及票券商找钱的电话大 增，今天对银行拆款利率自0.40%调升至0.41-0.42%，对票券商自0.42%调升为0.43-0.44%。 一大型票券商资调人员即称，今天一度因有大型银行未提供拆款资金，使市场气氛变得 有点紧张，而原本利率报价在0.41%的银行进一步拉高至0.43-0.44%。 〞钱要早一点拿，晚一点拿就变成贵又跪(求)。〞前述大型票券商资调人员说。 市场人士指出，午后因市场资金持续拉紧报，大型银行提供给小型票券商跨年拆款，利 率进一步冲高，亦使两周拆款利率最高冲到0.480%。 本地时间 17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.382 31.431 台湾加权股价指数<.TWII 9,447.95 9,424.05 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.400% 0.171-0.400% --两周拆款利率区间 0.178-0.480% 0.190-0.450% --三周拆款利率区间 0.381-0.460% 0.370-0.450% **短票利率续扬** 短票方面，票券商交易员指出，随着市场转趋紧俏，今天短票利率进一步走高，一些〞 有钱大爷〞更是一口气把利率从0.40-0.42%直接拉升到0.45-0.46%。 〞资金比较紧，有人利率开更高，0.45%、0.46%都有；这个时候有钱就拿吧，不敢再抱 怨了。〞一大型票券商交易员说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.35%，上日则在0.33%；而跨农历年的 自保短票利率承作利率主要在0.40-0.46%，上日则在0.38-0.44%，少数在0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%，区间在0.38-0.45%， 成交量为103.63亿台币；前日加权平均利率在0.395%，区间在0.34-0.42%，成交金额182.76 亿台币。 而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.417%，利率区间在0.38-0.4 7%，成交量为31.42亿台币；前日加权平均利率在0.397%，区间在0.29-0.43%，成交金额100 .75亿台币。 台湾央行周一发行4,011亿台币定存单，发行余额增7亿台币。 本周到期央行定存单总计9,047亿台币；余日为：周三1,234.50及周四1,738.50亿。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为448亿台币，累计超额准备为1兆316亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆1,969亿台币。 **RP利率窜升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，近日国际版债券发行爆出巨量，RP市场 首当其冲，成为国际版发行的〞重灾区〞，利率更是直冲而上。 他们说，在巨额国版债券交割〞扰局〞冲击，连日来投信、寿险业者步伐一致，每天都 从市场由走巨额资金，带动利率三级跳，特别是公司债，今天利率更是直接窜高至0.50%。 〞昨天和今天是国际债最猛的时候，钱很紧，现在只要有钱就好，利率就不用再坚持了 。〞一大型证券商交易员说。 一位大型票券商交易员指出，今天RP市场资金就是紧、紧、紧、紧、紧，利率明显窜高 。 〞根本找不到钱！就算抬高利率也没有用啊，公司债已经开到0.50%了，一天跳上来10 点是怎么啦？(国际债)怎么在这个时候发作啊？〞另一大型票券商交易员说。 他们指出，随国际债发行〞大爆炸〞，近日国际版债券最大买家--寿险公司大举赎回基 金，投信因而自RP市场抽钱，在寿险和投信公司〞连环抽〞之下，造成RP市场资金严重短缺 ，利率亦明显窜高。 今日交割的债券有：财政部将发行91天期国库券，金额300亿台币、中国输出入银行发 行金融债券40亿台币、法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债共4.42亿美元、台北富 邦银行发行30年期美元计价金融债2亿美元、台北富邦银行发行30年期美债计价金融债2亿美 元、BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券0.65亿美元，以及The Bank of Tokyo-Mits ubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券3.03亿美元。 另外，DBS Bank Ltd 的30年期金融债，金额共7,500万美元、Lloyds Bank PLC 的30年 期金融债，金额2.6亿美元；及Kommunalbanken AS的30年期债，金额3亿美元都在今天发行 。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.33-0.35%，上日在0.33%；公司 债附买回利率落在0.44-0.45%，上日在0.43%；跨农历年后公债主要成交在0.35-0.40%，上 日在0.35-0.37%；公司债主要落在0.45-0.50%，上日在0.45-0.47%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.33%，上日在0 .28-0.30%；而跨农历年后公债参考利率在0.33-0.42%，上日在0.30%；公司债利率主要成交 在0.35-0.50%，上日则在0.32-0.35%。(完) (审校 曾祥进)