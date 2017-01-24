全球金市：金价下跌，因美元从低点回升

美国期金 持稳在1,214.20美元。

“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。

美元指数小幅上升0.1%至100.210，上日则触及逾七周低点99.899。

“我们预测金价在数周内将触及1,250美元。道理很简单，从前市场处于与特朗普的蜜月期。如今他已就职，这种现实开始显现，”瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider称。

根据路透技术分析师王涛，现货金看起来筋疲力尽，可能无法再度上破强大阻力位1,219美元，然后会跌向支撑位1,196。

其它贵金属方面，现货银 跌0.4%至每盎司17.13美元；铂金(白金) 持稳在981美元。

钯金 跌0.8%至每盎司770.50美元，上日曾触及795.60美元，为2015年5月以来的最高水平。(完)

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