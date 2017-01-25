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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：1月25日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月25日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,234.50亿台币。
    
    紧缩因素：     
    --央行料将发行定存单。    
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    **宽松因素：
    --央行存单到期 共1兆(万亿)3,535.6亿台币，分别为：  
   
        01/26            1,738.50亿台币
        01/27            2,333.50亿台币
        01/30                8.00亿台币
        01/31            4,050.80亿台币
        02/01            2,086.50亿台币
        02/02            1,527.80亿台币
        02/03            1,790.50亿台币
   注*表更新。
    
    --公债付息共30亿台币。
    1/28      99甲2期7息     13.50亿台币
    1/28     102甲3期4息     10.50亿台币
    1/29     103甲3期3息      6.00亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
      --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)       

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
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