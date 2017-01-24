欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决

新西兰评等：强劲的财政状况将帮助新西兰削减债务--穆迪
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
同样在周二，意大利宪法法院将审议一项存在争议的选举法，这可能会影响下一次选举的时间。
在上议院和下议院的选举上，意大利适用于不同的选举法，意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)称在下一次全国性选举前必须对上述法律进行协调统一。
若能给出一个能提供简单解决办法的明确裁决，可能会为6月前进行选举打开大门。若是一个更具回旋空间的裁决，则总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)可能会一直执政到2018年初。
“今天意大利宪法法院的裁决应会给选举法修改、以及很有可能是今年晚些时候的提前选举打下开局，”ING债券和利率部门全球主管Padraic Garvey说。
“英国最高法院预计会做出有利于议会的判决，从而令后者有权投票是否引发第50条款。若做出否定议会话语权的裁决，按照外汇策略师的说法则明显利空英镑，并可能对欧元区公债产生溢出效应。”
这两个事件稍稍压低了公债收益率。
德国10年期公债收益率 小跌至0.30%，意大利10年期公债收益率领跌，下跌2个基点至1.99%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/王洋; 审校 于春红/李春喜)
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