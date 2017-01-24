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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 16:01 BJT

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘

6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。

5月沪胶 收高285元人民币，报每吨20,240元。

“投资者目光聚焦在日圆走势以及全球股市波动上，”Kikukawa称。

新加坡2月期胶 最新报每公斤212.6美分，涨3.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍)
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