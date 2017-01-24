更新版 1-中国汇市：人民币震荡微跌，客盘购汇增加抵消美元指数回调影响

* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市方面，美元周二亚洲交易时段在七周低点附近走势挣扎，市场担心美国总统特朗普的保护主义贸 易立场的影响。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.857 6.8552 -0.03% FXS> 中间价 6.8331 6.8572 0.35% 成交额<CNYSPTVOL=C 169.27亿美元 156.08亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 267 日低6.862 日高6.8353 今年以来升贬幅度 1.35% 2005年汇改以来升贬 20.70% 幅度 一年期美元/人民币 1150 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8184 6.808 一年期NDF<CNY1YNDF 7.108 7.1025 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8557；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3666、6.061和8.56 31。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子/马蓉; 审校 乔艳红/曾祥进)