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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 16:52 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡微跌，客盘购汇增加抵消美元指数回调影响

* 人民币震荡微收跌
    * 中间价大涨241点创逾两个月新高
    * 临近春节流动性较差，汇价波动放大
    * 客盘购汇增加抵消美元回调影响

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高
。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数
继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。
    
    他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。
近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。

    “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行
也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。”
    
    亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影
响美元，节后汇价可能会平稳一些。
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

    全球汇市方面，美元周二亚洲交易时段在七周低点附近走势挣扎，市场担心美国总统特朗普的保护主义贸
易立场的影响。 
    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：  

 在岸市场人民币兑美      今日           上日          升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C      6.857         6.8552        -0.03%
               FXS>                               
   中间价               6.8331         6.8572         0.35%
 成交额<CNYSPTVOL=C  169.27亿美元   156.08亿美元        
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       267        日低6.862     日高6.8353
   今年以来升贬幅度                                       1.35%
 2005年汇改以来升贬                                      20.70%
               幅度                               
  一年期美元/人民币           1150                             
               掉期                               
                                                  
                                                        
 离岸人民币市场          今日           上日                   
   CNH即期              6.8184         6.808                   
 一年期NDF<CNY1YNDF      7.108         7.1025                  
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8557；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3666、6.061和8.56
31。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）  

 (发稿 孙琦子/马蓉; 审校 乔艳红/曾祥进)
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