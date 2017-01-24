更新版 1-表格：台湾12月M2年增率升至4.11%，外资净汇出减少看好台股

(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年11月以来新高，除 年关将近资金需求增加外，主因是去年11月8日美国总统大选，包含台湾及全球等金融体系为因应美国选举、1 2月美国FED是否升息，以及美国总统交接等不确定因素，因而保留较多的流动性，以备不时之需。 但她说，预估在农历春节后，通货将陆续回笼，届时市场若有多余的流动性，央行会进行适当的处理，包 括进场冲销多余资金等等。 2016年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%，2017年目标区维持不变。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可 无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。 M2 M1B 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42 6.23 5月 4.14 6.30 4月 4.65 6.30 3月 4.81 6.16 2月 5.17 6.11 1月 5.63 6.92 2015年 12月 5.68 6.37 11月 6.39 6.73 10月 6.58 6.75 9月 6.50 6.62 8月 6.01 5.86 7月 6.06 5.66 6月 6.53 6.09 5月 6.81 6.18 4月 6.53 5.58 3月 6.57 5.87 2月 6.51 6.12 1月 5.86 5.03 2014年 12月 5.85 6.90 11月 5.22 6.95 10月 4.98 7.18 9月 5.31 7.36 8月 5.64 7.56 7月 5.63 7.65 6月 5.74 7.46 5月 5.91 8.14 4月 6.24 9.10 3月 5.89 8.87 2月 5.61 8.63 1月 5.97 9.93 2013年 12月 5.75 8.50 11月 6.05 8.85 10月 5.99 8.58 9月 5.54 8.05 8月 5.41 8.31 7月 5.42 8.63 6月 4.82 7.89 5月 4.32 7.04 4月 3.71 5.72 3月 3.78 6.03 2月 3.53 5.66 1月 2.99 3.97(完) 台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)