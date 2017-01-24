欧洲汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决

路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。

该项裁决将在0930 GMT公布，预计会支持去年11月的一项法院判决。当时法院裁决政府必须获得议会的批准，方能启动里斯本条约第50条款。

不过大部分市场分析师的关注点放在另外一件相关事件上，即法院有可能给予苏格兰和北爱尔兰地方议会以阻止退欧的权利。

对于政府将在判决中失利的预期推动英镑在亚洲盘初一度升至1.2546美元的高位，为12月19日以来最高。

伦敦盘初英镑距离这一高位下跌0.5%，报1.2473。英镑兑欧元下跌0.3%至0.8611英镑。(完)

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