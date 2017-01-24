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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 17:25 BJT

《全球汇市》美元徘徊在七周低点附近，因“特朗普行情”消退

彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令
美元承受额外压力。
    
    同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国
占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 
    
    “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内
阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银
行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。
    
    英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式
启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0739  1.0761  -0.20  +2.15  1.0513
    美元/日圆            113.31  112.68  +0.56  -3.05  116.87
    欧元/日圆         121.69  121.28  +0.34  -1.18  123.14
    美元/瑞郎            0.9991  0.9963  +0.28  -1.84  1.0178
    英镑/美元            1.2508  1.2531  -0.18  +1.39  1.2336
    美元/加元            1.3263  1.3237  +0.20  -1.24  1.3430
    美元/离岸人民币       6.8173  6.8095  +0.11  -2.23  6.9726
    澳元/美元            0.7561  0.7579  -0.24  +4.80  0.7215
    新西兰元/美元        0.7222  0.7231  -0.12  +4.05  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0732  1.0725  +0.07  +0.14  1.0717
    欧元/英镑         0.8585  0.8583  +0.02  +0.79  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.4772  9.5011  -0.25  -1.07  9.5799
    美元/挪威克朗        8.3444  8.3453  -0.01  -3.39  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/蔡美珍/艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)
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