《全球汇市》美元徘徊在七周低点附近，因“特朗普行情”消退

彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美元/日圆 113.31 112.68 +0.56 -3.05 116.87 欧元/日圆 121.69 121.28 +0.34 -1.18 123.14 美元/瑞郎 0.9991 0.9963 +0.28 -1.84 1.0178 英镑/美元 1.2508 1.2531 -0.18 +1.39 1.2336 美元/加元 1.3263 1.3237 +0.20 -1.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8173 6.8095 +0.11 -2.23 6.9726 澳元/美元 0.7561 0.7579 -0.24 +4.80 0.7215 新西兰元/美元 0.7222 0.7231 -0.12 +4.05 0.6941 欧元/瑞郎 1.0732 1.0725 +0.07 +0.14 1.0717 欧元/英镑 0.8585 0.8583 +0.02 +0.79 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4772 9.5011 -0.25 -1.07 9.5799 美元/挪威克朗 8.3444 8.3453 -0.01 -3.39 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/蔡美珍/艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)