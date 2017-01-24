国际油市：亚洲柴油和航煤价差获得支撑，因炼厂进行维护

路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。

印尼国家石油公司(Pertamina)一位炼油高管称，该公司周一关闭了Balongan炼厂，预定于2月23日重启。

交易商称，该公司寻求120万桶2月船期的柴油。

炼油企业东燃通用石油周二称，其在日本西部和歌山市炼厂发生火灾后40小时被扑灭，但该炼厂的生产依旧受到限制。

一位公司发言人称，截至周二生产依旧以低于正常水准进行，但未提供具体的开工率。

交易商称，亚洲柴油裂解价差料从3月起走强，届时几家炼厂将进行维护。

他补充称，印尼国家石油公司旗下的Balikpapan炼厂计划在4月关闭，Cilacap和Dumai炼厂将在今年下半年关闭。

一位了解情况的行业消息人士周二称，大阪国际石油精制株式会社将从3月11日至4月1日对其大阪炼厂的常压蒸馏单元(CDU)设备进行维护。

现货市场上，未传出有交易。(完)

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