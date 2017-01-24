国际油市：亚洲石脑油跨月价差处于深度逆价差区间，因供给紧张

路透新加坡1月24日 - 亚洲石脑油跨月逆价差较深，因一炼厂火灾后供给受到压缩、替代性原料缺乏以及下个月到岸亚洲的欧洲船货不多。

逆价差是指近月价格高于远期价格。

近月3月较4月上半月的升水触及每吨9美元，为2015年4月29日以来最高的跨月价差升水。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已重启了位于Ruwais炼厂的一座原油蒸馏装置(CDU)，不过交易商称一座汽油装置或许还在停产，而且CDU的产量或许也在低位。

亚洲汽油裂解价差处在每桶11.61美元的四日高位，因中东地区的供给中断，而且印尼的炼厂在进行维护。印尼是亚洲最大的汽油进口国。

交易商表示，阿布扎比的汽油供给面临短缺，可能促进交易商将船货运往中东。

比如行业消息人士称，BP已经初步预定Flagship Ivy油轮装运6万吨汽油，从台湾运往新加坡或阿联酋。

船运数据显示，该船目前停泊在高雄港，将在1月28日装运。

台湾的汽油船货通常运往新加坡，很少运往阿联酋。

另一方面，印尼国家石油公司(Pertamina)本月已经进口1,100万桶汽油，比平常多出了约300万桶，以填补国内的供给缺口。

新加坡现货市场上，Emirates National Oil Co (ENOC)买入了市场上成交的四艘汽油船货中的三艘。

其购买的三艘汽油船货分别来自维多、BP和SK能源，支付的价格均为每桶67.30美元，这些船货均预定在2月17-21日装运。

有三笔石脑油交易，挪威国家石油公司卖出了其中的两艘。(完)

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