国际油市：亚洲石脑油跨月价差处于深度逆价差区间，因供给紧张

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透新加坡1月24日 - 亚洲石脑油跨月逆价差较深，因一炼厂火灾后供给受到压缩、替代性原料缺乏以及下个月到岸亚洲的欧洲船货不多。
逆价差是指近月价格高于远期价格。
近月3月较4月上半月的升水触及每吨9美元，为2015年4月29日以来最高的跨月价差升水。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已重启了位于Ruwais炼厂的一座原油蒸馏装置(CDU)，不过交易商称一座汽油装置或许还在停产，而且CDU的产量或许也在低位。
亚洲汽油裂解价差处在每桶11.61美元的四日高位，因中东地区的供给中断，而且印尼的炼厂在进行维护。印尼是亚洲最大的汽油进口国。
交易商表示，阿布扎比的汽油供给面临短缺，可能促进交易商将船货运往中东。
比如行业消息人士称，BP已经初步预定Flagship Ivy油轮装运6万吨汽油，从台湾运往新加坡或阿联酋。
船运数据显示，该船目前停泊在高雄港，将在1月28日装运。
台湾的汽油船货通常运往新加坡，很少运往阿联酋。
另一方面，印尼国家石油公司(Pertamina)本月已经进口1,100万桶汽油，比平常多出了约300万桶，以填补国内的供给缺口。
新加坡现货市场上，Emirates National Oil Co (ENOC)买入了市场上成交的四艘汽油船货中的三艘。
其购买的三艘汽油船货分别来自维多、BP和SK能源，支付的价格均为每桶67.30美元，这些船货均预定在2月17-21日装运。
有三笔石脑油交易，挪威国家石油公司卖出了其中的两艘。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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