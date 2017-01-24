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市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 22:34 BJT

美国热股：强生盘初下滑，此前公布第四季营收增长1.7%

路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。强生第四季营收升至181.1亿美元，上年同期为178.1亿美元。净利升至38.1亿美元，合每股盈余(EPS)1.38美元，上年同期分别为32.2亿美元和1.15美元。

强势周一收报113.91美元，周二盘初下滑1.72%，报111.95美元。(完) 　　
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