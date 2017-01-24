国际油市：亚洲燃料油市场再度承压，因近期供给增加

路透新加坡1月24日 - 对于即期供给将增加，以及中国农历新年假期前船用燃料油现货需求将放缓的预期，周二令亚洲燃料油市场再度承压。

“从中期看，燃料油基本面仍很好，但即期看不是特别好，”一位在新加坡的交易商称。

行业消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油跨月价差的短期逆价差结构周二缩窄，透露出供给增加的迹象。从2月/3月合约到5月/6月的合约，都出现了逆价差缩窄的走势。

ICE中380-cst燃料油2月/3月价差升水缩窄最大，新加坡当地时间1830时(1000 GMT)缩窄至每吨0.55美元，较前一日缩窄0.45美元。

合约曲线后面的几个合约升水也缩窄。ICE的380-cst燃料油3月/4月价差升水缩窄0.35美元至每吨升水0.70美元，而5月/6月合约则下跌0.25美元至升水1美元。

在一个供给增加的市场上，通常会从逆价差变成正价差，或原来就是正价差，那么正价差会更深。

ICE中2月东方-西方套利价差在新加坡当地时间1830时下跌至每吨19.75美元，比前一日下跌0.80美元，可能是供给上升的另一个信号。

新加坡港口当局周二宣布，1月17日燃料油驳船运营商New Ocean Maritime被罚款8.1万坡元，因2015年1月3日至当年3月28日间无照经营。

俄罗斯能源部的数据显示，该国12月燃料油出口总计425万吨，较前一个月增长11.2%。

新加坡现货市场上有五笔交易达成。(完)

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