版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 22:34 BJT

美股热股：3M第四季获利增长11.3%，股价盘初下跌

路透1月24日 - 多元化经营企业3M 公布季度获利上升11.3%，因该公司严格压制成本。在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。

3M周一收报178.51美元，周二盘初下跌1.2%，报176.39美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐