主要国家经济指标预测--1月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月24日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,525 出口(较上年同期) +1.2% -0.4% 进口(较上年同期) -0.8% -8.8% 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 12月 -- 正1.43 0745 法国企业景气指数 1月 106 106 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 111.3 111.0 现况指数 116.9 116.6 预期指数 105.8 105.6 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.9% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.2% 工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.9% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差39.7 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正2 零 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 382.2 抵押贷款再融资指数 -- 1,263.2 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.4% (较上年同期) -- +6.2% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 73 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.2% +0.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,321 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,465 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 52.8 -- 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.4 53.4 服务业PMI 53.9 53.2 综合PMI 53.8 53.3 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 56.5 55.4 服务业PMI 53.2 54.5 综合PMI 54.7 55.2 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.1 54.8 服务业PMI 53.6 53.9 综合PMI 54.3 54.5 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 64.21 70.0 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 362.94 -- 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.1 54.5 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 549 552 成屋销售(较前月) -2.8% -1.1% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 正12 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/王洋；审校 王兴亚)