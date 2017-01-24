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货币新闻 | 2017年 1月 25日 星期三 05:41 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加290万桶，预估为增加280万桶

路透纽约1月24日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油、汽
油和馏分油库存全部上升。
    
    API公布，在截至1月20日当周，美国原油库存增加290万桶，至4.822
亿桶，略高于分析师预估的增加280万桶。库欣原油库存减少14.5万桶。
    
    API数据显示，上周炼厂原油日加工量减少33.5万桶。
    
    上周汽油库存增加480万桶，分析师预估为增加49.8万桶。
        
    API公布，上周馏分油库存增加200万桶，路透调查显示，分析师预估
为减少97万桶。
    
    上周原油日进口量增加13.8万桶，至794.4万桶/日。(完)
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