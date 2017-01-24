国际油市：API称上周美国原油库存增加290万桶，预估为增加280万桶

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透纽约1月24日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油、汽 油和馏分油库存全部上升。 API公布，在截至1月20日当周，美国原油库存增加290万桶，至4.822 亿桶，略高于分析师预估的增加280万桶。库欣原油库存减少14.5万桶。 API数据显示，上周炼厂原油日加工量减少33.5万桶。 上周汽油库存增加480万桶，分析师预估为增加49.8万桶。 API公布，上周馏分油库存增加200万桶，路透调查显示，分析师预估 为减少97万桶。 上周原油日进口量增加13.8万桶，至794.4万桶/日。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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