国际油市：API称上周美国原油库存增加290万桶，预估为增加280万桶

路透纽约1月24日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油、汽 油和馏分油库存全部上升。 API公布，在截至1月20日当周，美国原油库存增加290万桶，至4.822 亿桶，略高于分析师预估的增加280万桶。库欣原油库存减少14.5万桶。 API数据显示，上周炼厂原油日加工量减少33.5万桶。 上周汽油库存增加480万桶，分析师预估为增加49.8万桶。 API公布，上周馏分油库存增加200万桶，路透调查显示，分析师预估 为减少97万桶。 上周原油日进口量增加13.8万桶，至794.4万桶/日。(完)