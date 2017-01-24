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债券 | 2017年 1月 25日 星期三 02:45 BJT

英国债市：45亿英镑40年期新债需求规模创纪录最高

路透伦敦1月24日 - 英国周二透过银团发售45亿英镑的40年期新债，需求规模创下纪录高位，这是投资者将英国退欧暂时搁置一旁的最新迹象。

英国债务管理局(DMO)表示，一级交易商和投资者对2057年7月到期的英债需求达到235亿英镑，部分受助于外国需求相对强劲。

此次公债发售的需求规模高于219亿英镑的上个纪录，当时是2015年10月，英国债务管理局发售收益率为2.5%，2065年7月到期 的英债。

英国最高法院周二裁决，首相特雷莎梅必须获得议会同意后，才能展开英国退欧正式程序。 首相发言人周二称，英国仍将在3月末以前启动退出欧盟的法律程序。

英债市场周二走势震荡，法院的裁决和英国央行进行英债回购操作得到疲弱供应，打击英债。10年期英债 收益率上涨3个基点，报1.40%，但其价格跌幅小于可比德债 。(完) 　　
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