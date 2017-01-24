美国债市：公债收益率上涨，因股市重拾涨势

* 公债失去吸引力，因企业前景改善带动股市反弹 * 美国财政部标售260亿美元两年期公债，需求平平 * 美债收益率盘初上升，因英国法院的退欧裁决和欧元区数据 路透纽约1月24日 - 美国公债收益率周二上升，因企业盈利前景改善 ，投资者纷纷买入股票，缩减因美国总统特朗普保护主义贸易政策立场而 买入的避险公债。 分析师表示，美国公债收益率逆转周一的跌势反弹，给今日财政部标 售260亿美元两年期公债仅带来温和的需求，这是本周总计880亿美元附息 公债标售的一部份。 “在财政政策有更多细节前，公债市场基本上保持观望的行情，”道 明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。 特朗普周二顿促美国汽车制造商高管增加在美国的产量，又签署行政 令，推进Keystone XL和Dakota Access输油管线工程施工。 这些举措旨在增加就业和投资。周一，特朗普采取了行动，退出或修 改同亚洲与北美贸易伙伴达成的贸易协议。投资者担心，这将损及出口和 增加企业成本。 美债收益率在周二盘初上升，和欧债收益率走势一致，此前英国法院 对启动英国退欧程序作出裁决，欧元区公布良好的制造业数据。 英国最高法院周二裁决，首相特雷莎梅必须获得议会同意后，才能展 开英国退欧正式程序。 分析师表示，法院的裁决降低了英国 “硬退欧”的可能性。 英国可能迅速脱离欧盟，被认为会拖累欧洲和英国自身经济。 “法院的裁定将为英国退欧过程制造很多阻力。出现英国硬退欧后果 的概率因此下降，”SG Corporate & Investment Banking利率策略师Bru no Braizinha说。 指标10年期公债 收益率上升6个基点，报2.465%。10年期 德债 收益率和10年期英债 收益率均上升约4个基 点。 美国股市标普500指数 和纳斯达克指数 周二创下纪录新 高。 周二稍早公债收益率上涨，因IHS Markit欧元区1月综合采购经理人 指数(PMI)较12月所创的五年高点54.4小降至54.3，远高于50的景气荣枯 分水岭。 公债价格下跌，吸引了寻找收益的投资者买入周二标售的两年期美国 新债，但这次标售整体需求平平。 两年期美国公债标售的投标倍数为2.68，高于上次标售的2.44，后者 是2008年12月来最低。 -----------------------1915 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-26/256 1.1965 0.049 五年期公债 100-84/256 1.9298 0.063 10年期公债 95-248/256 2.4652 0.064 30年期公债 96-132/256 3.0538 0.066(完)