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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 04:31 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因股市重拾涨势

* 公债失去吸引力，因企业前景改善带动股市反弹
    * 美国财政部标售260亿美元两年期公债，需求平平
    * 美债收益率盘初上升，因英国法院的退欧裁决和欧元区数据

    路透纽约1月24日 - 美国公债收益率周二上升，因企业盈利前景改善
，投资者纷纷买入股票，缩减因美国总统特朗普保护主义贸易政策立场而
买入的避险公债。
    
    分析师表示，美国公债收益率逆转周一的跌势反弹，给今日财政部标
售260亿美元两年期公债仅带来温和的需求，这是本周总计880亿美元附息
公债标售的一部份。
    
    “在财政政策有更多细节前，公债市场基本上保持观望的行情，”道
明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。
    
    特朗普周二顿促美国汽车制造商高管增加在美国的产量，又签署行政
令，推进Keystone XL和Dakota Access输油管线工程施工。
    
    这些举措旨在增加就业和投资。周一，特朗普采取了行动，退出或修
改同亚洲与北美贸易伙伴达成的贸易协议。投资者担心，这将损及出口和
增加企业成本。
    
    美债收益率在周二盘初上升，和欧债收益率走势一致，此前英国法院
对启动英国退欧程序作出裁决，欧元区公布良好的制造业数据。

    英国最高法院周二裁决，首相特雷莎梅必须获得议会同意后，才能展
开英国退欧正式程序。 分析师表示，法院的裁决降低了英国
“硬退欧”的可能性。
    
    英国可能迅速脱离欧盟，被认为会拖累欧洲和英国自身经济。
    
    “法院的裁定将为英国退欧过程制造很多阻力。出现英国硬退欧后果
的概率因此下降，”SG Corporate & Investment Banking利率策略师Bru
no Braizinha说。
    
    指标10年期公债 收益率上升6个基点，报2.465%。10年期
德债 收益率和10年期英债 收益率均上升约4个基
点。
    
    美国股市标普500指数 和纳斯达克指数 周二创下纪录新
高。
    周二稍早公债收益率上涨，因IHS Markit欧元区1月综合采购经理人
指数(PMI)较12月所创的五年高点54.4小降至54.3，远高于50的景气荣枯
分水岭。 

    公债价格下跌，吸引了寻找收益的投资者买入周二标售的两年期美国
新债，但这次标售整体需求平平。
    
    两年期美国公债标售的投标倍数为2.68，高于上次标售的2.44，后者
是2008年12月来最低。
    -----------------------1915 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债      100-26/256   1.1965      0.049
    五年期公债      100-84/256   1.9298      0.063
    10年期公债     95-248/256   2.4652      0.064
    30年期公债   　96-132/256   3.0538      0.066(完)
    
　　
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