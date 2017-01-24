芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因尾盘有技术性买盘

路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅收涨，因在收盘前几分钟有技术性买盘和回补空头，提振市场收涨。

CBOT－3月大豆 收涨3/4美分，至10.58-1/2美元，结束因阿根廷天气改善拖累市场连跌三日的頽势。

市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics将2017年美国大豆种植面积预估下调至8,864.7万英亩，一个月前的预估为8,886.2万英亩。

美国农业部表示，民间出口商销售16.3万吨美国大豆到未知的目的地，还向墨西哥销售11.2万吨美国大豆。

CBOT-3月豆粕 收低0.50美元，报每短吨343美元，在豆油/豆粕套利交易中跑输豆油。

CBOT-3月豆油 收涨0.15美分，报35.28美元，包括马来西亚棕榈油在内的油类期货上涨，提振豆油市场。

今日CBOT大豆预估成交量为154,248口，豆粕为83,198口，豆油为99,785口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)