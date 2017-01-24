芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因尾盘有技术性买盘

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅收涨，因在收盘前几分钟有技术性买盘和回补空头，提振市场收涨。
CBOT－3月大豆 收涨3/4美分，至10.58-1/2美元，结束因阿根廷天气改善拖累市场连跌三日的頽势。
市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics将2017年美国大豆种植面积预估下调至8,864.7万英亩，一个月前的预估为8,886.2万英亩。
美国农业部表示，民间出口商销售16.3万吨美国大豆到未知的目的地，还向墨西哥销售11.2万吨美国大豆。
CBOT-3月豆粕 收低0.50美元，报每短吨343美元，在豆油/豆粕套利交易中跑输豆油。
CBOT-3月豆油 收涨0.15美分，报35.28美元，包括马来西亚棕榈油在内的油类期货上涨，提振豆油市场。
今日CBOT大豆预估成交量为154,248口，豆粕为83,198口，豆油为99,785口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选