纽约期市：期棉跌约1.5%创下一个月最大单日跌幅，因投资者结清头寸

路透纽约1月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下跌约1.5%，结束之前四日连涨，昨日触及近三周高位，因美元上涨，投资者结清其净多头头寸。

3月期棉合约 触及关键的75美分，为1月5日来首见，但收低1.42%，录得12月19日来最大单日跌幅。

“看来基金在结清其净多头头寸。昨日在基本面没有变化的情况下，棉花市场上涨，可能为基金今日抛售提供了机会，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。

3月期棉合约 收低1.06美分，或1.42%，报每磅73.57美分。交易区间为72.53-75美分。

期货市场总成交量增加9,603口，至47,886口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加4,924口，至265,374口。

美元指数 上涨0.20%，汤森路透跟踪19种核心商品oreCommodity CRB指数 上涨0.26%。(完)

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