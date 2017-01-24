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市场报道 | 2017年 1月 25日 星期三 05:19 BJT

美股盘后：美国铝业下跌1.3%，此前公布季度业绩

路透1月24日 - 美国铝业在周二盘后交易中下跌1.3%，此前公布季度业绩和财测。

美国铝业公布第四季每股亏损0.68美元，扣除一次性项目后，经调整每股收益0.14美元，第四季营收为25亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第四季营收为24.6亿美元，每股收益0.19美元。(完) 　　
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