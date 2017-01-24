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市场报道 | 2017年 1月 25日 星期三 06:15 BJT

全球贵金属：1月24日SPDR黄金持仓下降0.37%，或2.96吨

路透1月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 称，周二其黄金持仓量下降0.37%至804.11吨，周一为807.07吨。

    以盎司计算，黄金持仓量 从25,948,132.99盎司降至
 25,852,865.13盎司。(完)
  
 (编译 张涛；审校 李爽)
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