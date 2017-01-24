《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 101.43 +3.02 +3.07 5130107 京东 28.54 +0.36 +1.28 13823266 新浪 70.33 +1.88 +2.75 688211 搜狐 41.75 +1.81 +4.53 418111 网易 254.45 +5.86 +2.36 1307136 百度 176.05 +0.08 +0.05 1597809 台湾 台湾积体电路 30.82 +0.49 +1.62 1740581 联电 1.79 -0.01 -0.56 349174 日月光 5.44 +0.10 +1.87 183704 硅品精密 7.55 -0.05 -0.66 106470 和信超媒体 3.45 -0.07 -1.99 68024 友达 4.15 +0.11 +2.72 159975 中华电信 31.72 -0.60 -1.86 102407 台湾国际航电 49.08 +0.90 +1.87 1250331 香港 中国移动 56.30 +0.31 +0.55 105961 中国联通 11.51 +0.13 +1.14 59051 中国电信 47.43 +0.12 +0.25 5865 中芯国际 7.10 +0.18 +2.60 90107 电讯盈科 5.95 -0.05 -0.83 4089 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 徐文焰)