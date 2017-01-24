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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         101.43    +3.02    +3.07   5130107
    京东                28.54    +0.36    +1.28  13823266
    新浪              70.33    +1.88    +2.75    688211
    搜狐              41.75    +1.81    +4.53    418111
    网易             254.45    +5.86    +2.36   1307136
    百度             176.05    +0.08    +0.05   1597809
    
    台湾
    台湾积体电路       30.82    +0.49    +1.62   1740581
    联电                1.79    -0.01    -0.56    349174
    日月光              5.44    +0.10    +1.87    183704
    硅品精密           7.55    -0.05    -0.66    106470
    和信超媒体         3.45    -0.07    -1.99     68024
    友达                4.15    +0.11    +2.72    159975
    中华电信           31.72    -0.60    -1.86    102407
    台湾国际航电      49.08    +0.90    +1.87   1250331
    
    香港
    中国移动           56.30    +0.31    +0.55    105961
    中国联通           11.51    +0.13    +1.14     59051
    中国电信           47.43    +0.12    +0.25      5865
    中芯国际            7.10    +0.18    +2.60     90107
    电讯盈科         5.95    -0.05    -0.83      4089
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 徐文焰)
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