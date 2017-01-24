美股业绩：美铝第四季营收超预期，预计今年铝需求攀升4%

路透1月24日 - 美国铝业(Alcoa) 去年11月分拆为两家企业后的首份季度营收高于预期，部分得益于铝价上涨。

美铝股价在周二盘后交易中大涨4.5%。该股自特朗普11月8日赢得美国总统大选后已扬升42%。

美铝表示，预期2017年全球铝需求将增长4%。该公司的主要产品包括铝、氧化铝和铝土矿。

“氧化铝和金属铝价格上涨，帮助改善了公司获利，”美铝执行长Roy Harvey在声明中称，并补充道公司氧化铝部门的利润翻倍。

美铝第四季营收为25.4亿美元，高于汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的24.6亿美元。

美铝在截至12月31日的第四季净亏1.25亿美元，合每股亏损0.68美元。