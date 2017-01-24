加拿大股市：收涨且逼近记录高位，因特朗普推进兴建Keystone XL油管

投行观点：Servicenow目标价从114美元上调至124--摩根士丹利
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路透多伦多1月24日 - 加拿大股市主要股指周二逼近历史高点，受到基本金属及油价上涨带动，而且美国总统特朗普推进TransCanada 旗下的Keystone XL油管的建设。
TransCanada股价跳涨2.7%至64.24加元，此前特朗普签署了两项行政命令，使得争议性的Keystone XL及Dakota Access油管兴建工作得以推进。此举偏向扩张能源基础建设，令奥巴马政府时代的重大环保行动开了倒车。
“能够从不同的切入点进入美国(对能源业而言)是件好事，而且具有积极影响。这增强了美加之间的经济和能源整合。”Sentry Select Capital Corp高级投资经理Michael Simpson说。
能源板块大涨2.3%。
S&P/TSX综合指数 收涨130.56点，或0.84%，报15,610.69点，为2014年9月以来最高收位。(完)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。