加拿大股市：收涨且逼近记录高位，因特朗普推进兴建Keystone XL油管

路透多伦多1月24日 - 加拿大股市主要股指周二逼近历史高点，受到基本金属及油价上涨带动，而且美国总统特朗普推进TransCanada 旗下的Keystone XL油管的建设。

TransCanada股价跳涨2.7%至64.24加元，此前特朗普签署了两项行政命令，使得争议性的Keystone XL及Dakota Access油管兴建工作得以推进。此举偏向扩张能源基础建设，令奥巴马政府时代的重大环保行动开了倒车。

“能够从不同的切入点进入美国(对能源业而言)是件好事，而且具有积极影响。这增强了美加之间的经济和能源整合。”Sentry Select Capital Corp高级投资经理Michael Simpson说。

能源板块大涨2.3%。