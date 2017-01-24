美股业绩：德州仪器第四季营收优于预期，因汽车行业需求旺盛

投行观点：Servicenow目标价从114美元上调至124--摩根士丹利
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路透1月24日 - 芯片(晶片)制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 公布的季度营收高于预期，受汽车和工业市场对其模拟及嵌入式芯片产品的强劲需求提振。
德仪股价在周二盘后交易中小幅下跌。
德仪还预计第一季每股盈余0.78-0.88美元，营收为31.7亿-34.3亿美元。德仪将苹果 视为其最大的客户之一。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均此前预计该公司第一季每股盈余0.75美元，营收在32.1亿美元。
德仪通常被认为是半导体行业的晴雨表。该公司称，其模拟芯片业务的营收增长10.5%至22.9亿美元。该业务在德仪总营收中的占比超过三分之二。
在截至12月31日的第四季中，该公司净利增至10.5亿美元，或每股盈余1.02美元，上年同期分别为8.36亿美元和0.80美元。
分析师之前预计每股盈余为0.82美元。
德仪营收增长7.1%至34.1亿美元，高于分析师的预测均值33.2亿美元。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。