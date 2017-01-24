美股业绩：德州仪器第四季营收优于预期，因汽车行业需求旺盛

路透1月24日 - 芯片(晶片)制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 公布的季度营收高于预期，受汽车和工业市场对其模拟及嵌入式芯片产品的强劲需求提振。

德仪股价在周二盘后交易中小幅下跌。

德仪还预计第一季每股盈余0.78-0.88美元，营收为31.7亿-34.3亿美元。德仪将苹果 视为其最大的客户之一。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均此前预计该公司第一季每股盈余0.75美元，营收在32.1亿美元。

德仪通常被认为是半导体行业的晴雨表。该公司称，其模拟芯片业务的营收增长10.5%至22.9亿美元。该业务在德仪总营收中的占比超过三分之二。

在截至12月31日的第四季中，该公司净利增至10.5亿美元，或每股盈余1.02美元，上年同期分别为8.36亿美元和0.80美元。

分析师之前预计每股盈余为0.82美元。

德仪营收增长7.1%至34.1亿美元，高于分析师的预测均值33.2亿美元。(完)