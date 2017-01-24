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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 07:46 BJT

金砖国家：1月24日股汇市收盘纵览

路透1月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月24日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.72%，报908.63点。

中国股市：沪综指连三日收升，周期股和金融股走强力保大盘上涨

中国汇市:人民币震荡微跌，客盘购汇增加抵消美元指数回调影响

香港股市:资源板块提振大盘收涨，煤炭股大涨

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巴西股市：触及近五年新高，因大宗商品价格上涨提振淡水河谷 和巴西国家石油公司(Petrobras) 股价。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.14%，报65,840.090点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1695/15，上日收报3.1678/88。

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南非股市：铂金生产商个股受铂金现货价上涨提振。指标Top-40指数 收盘上涨0.49%，报46,461.91点；大盘综合指数 收盘上涨0.57%，报53,342.04点。

南非汇市：兰特兑美元升逾1%，此前南非央行维持利率不变

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印度股市：收于两个半月高位，银行类股因预期获利增长而上扬，将于下周公布的年度预算有望出台经济激励举措，提振市场人气。BSE指数 收盘上涨0.95%，报27,375.58点；NSE指数 收盘上涨1%，报8,475.8点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.145，上日收报68.2。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.56%，报1,155.38点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.51%，报597.98点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.47%，报59.24；卢布兑欧元 升值0.56%，报63.56。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)
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