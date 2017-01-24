金砖国家：1月24日股汇市收盘纵览

巴西股市：触及近五年新高，因大宗商品价格上涨提振淡水河谷 和巴西国家石油公司(Petrobras) 股价。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.14%，报65,840.090点。

南非股市：铂金生产商个股受铂金现货价上涨提振。指标Top-40指数 收盘上涨0.49%，报46,461.91点；大盘综合指数 收盘上涨0.57%，报53,342.04点。

印度股市：收于两个半月高位，银行类股因预期获利增长而上扬，将于下周公布的年度预算有望出台经济激励举措，提振市场人气。BSE指数 收盘上涨0.95%，报27,375.58点；NSE指数 收盘上涨1%，报8,475.8点。