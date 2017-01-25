《中国报摘》--中国证券报1月25日

--中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作中标利率分别为2.95%、3.1%，较上期上升10个基点；这是2014年MLF创设以来，该利率首次上调。分析人士认为，防风险、去杠杆已成为货币政策关注的重点，货币政策操作呈现边际收紧的倾向。