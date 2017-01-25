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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月25日

* 头版头条:

--中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作中标利率分别为2.95%、3.1%，较上期上升10个基点；这是2014年MLF创设以来，该利率首次上调。分析人士认为，防风险、去杠杆已成为货币政策关注的重点，货币政策操作呈现边际收紧的倾向。

* 其他:

--为避免投资者对回购利率的误解,上海证交所正研究改进质押式回购交易的相关规则，进一步完善回购利率形成机制，降低回购利率波动性。其中包括将于近期发布回购加权平均价；调整回购收盘价的计算方法，优化回购行情指标；修改回购计息规则，消除交易所回购利率中的节假日效应。

--金科股份 称，融创中国 附属两公司在2016年11月30日-2017年1月24日期间，通过二级市场累计增持公司1.68亿股份（占公司总股本的3.14%）；本次增持后融创中国及其附属公司合计持有金科股份23.15%股份，总出资57.23亿元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞；审校 林高丽)
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