《台湾重要政经日程》--1月25日-10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
=====================今日重要政经消息==============================
1/25(三)
--08:30 主计总处公布第四季GDP概估值。
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1/25(三)-1/26(四)
--股市无交易，仅办理结算交割作业。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/6(一)
--16:20 央行公布1月外汇存底金额，上月为4,342.04亿美元。
2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额年变动率，上月为年增14%。
2/8(三)
--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.70%。
2/13(一)
--12:30 央行代财政部标售财106-3期国库券，数额250亿台币，期限91天期。3月27日(周一)发行。2/14发行。
2/16(四)
--12:30 央行代财政部标售106/3期公债250亿台币，年期为20年期，20日(一)发行。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/22(三)
--12:30 央行代财政部标售106/4期公债300亿台币，年期为10年期， 3月1日发行。
2/23 (四)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增6.25%。
2/24(五)
--08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.82%。
*--16:20 央行公布1月M2年增率，上月为年增4.11%。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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