路透北京1月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 2/6 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年四季度 2/7 -- 官方外汇储备 1月 2/8 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 2016年四季度 2/9 -- 金融机构直接投资流量数据 2016年四季度 金融机构直接投资存量数据 2016年 2/10 -- 海关统计月度初步汇总数据 1月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月 工业生产者价格指数(PPI) 1月 2/17 -- 银行结售汇数据 1月 银行代客涉外收付款数据 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月 3/16 -- 银行结售汇数据 2月 银行代客涉外收付款数据 2月 3/23 -- 海关月度正式数据 2月 3/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 2月 3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月 -- 中国货物和服务贸易收支 2月 -- 中国银行业对外金融资产负债 2016年四季度 3/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 2016年四季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 2016年四季度 3/31 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 -- 中国外债数据（正式数） 2016年12月末 4月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月 5/7 -- 官方外汇储备 4月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17 -- 银行结售汇数据 4月 银行代客涉外收付款数据 4月 5/23 -- 海关月度正式数据 4月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末 6月 6/7 -- 官方外汇储备 5月 6/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 5月 6/9 0930 居民消费价格指数CPI 5月 工业生产者价格指数PPI 5月 6/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 5月 6/16 -- 银行结售汇数据 5月 银行代客涉外收付款数据 5月 6/23 -- 海关月度正式数据 5月 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 5月 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 6/30 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 -- 中国外债数据（正式数） 3月末 7月 7/7 -- 官方外汇储备 6月 7/10 0930 居民消费价格指数CPI 6月 工业生产者价格指数PPI 6月 7/13 海关统计月度初步汇总数据 6月 7/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 二季度 7/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 二季度 7/20 -- 银行结售汇数据 6月 银行代客涉外收付款数据 6月 7/23 -- 海关月度正式数据 6月 7/27 0930 工业经济效益月度报告 6月 7/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 二季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 6月 7/31 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 -- 中国货物和服务贸易收支 6月 8月 8/7 -- 官方外汇储备 7月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 二季度 8/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数CPI 7月 工业生产者价格指数PPI 7月 -- 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 7月 8/16 -- 银行结售汇数据 7月 银行代客涉外收付款数据 7月 8/23 -- 海关月度正式数据 7月 8/27 0930 工业经济效益月度报告 7月 8/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 7月 8/31 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 -- 中国货物和服务贸易收支 7月 9月 9/7 -- 官方外汇储备 8月 9/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数CPI 8月 工业生产者价格指数PPI 8月 9/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 8月 9/18 -- 银行结售汇数据 8月 银行代客涉外收付款数据 8月 9/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/23 -- 海关月度正式数据 8月 9/27 0930 工业经济效益月度报告 8月 -- 中国货物和服务贸易收支 8月 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 9/28 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 9/29 -- 中国外债数据（正式数） 6月末 9/30 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10月 10/7 -- 官方外汇储备 9月 10/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 9月 10/16 0930 居民消费价格指数CPI 9月 工业生产者价格指数PPI 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 -- 银行结售汇数据 9月 银行代客涉外收付款数据 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/23 -- 海关月度正式数据 9月 10/27 0930 工业经济效益月度报告 9月 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 10/30 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 10/31 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 -- 中国货物和服务贸易收支 9月 11月 11/6 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/7 -- 官方外汇储备 10月 11/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数CPI 10月 工业生产者价格指数PPI 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 银行代客涉外收付款数据 10月 11/23 -- 海关月度正式数据 10月 11/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 工业经济效益月度报告 10月 -- 中国货物和服务贸易收支 10月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 11/30 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 12月 12/7 -- 官方外汇储备 11月 12/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 11月 12/18 -- 银行结售汇数据 11月 银行代客涉外收付款数据 11月 12/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/23 -- 海关月度正式数据 11月 12/27 -- 中国货物和服务贸易收支 11月 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 12/28 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 12/29 -- 中国外债数据（正式数） 9月末 注:1. 本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. 70个大中城市住宅销售价格月度报告发布计划择期公布。 3. 1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会。 4. 自3月份起，各月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数月度报告比2 016年相应提前1天，即在当月最末一天发布。 5. 海关公布进出口贸易数据。 6. 外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完） 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 参看中国经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选 (发稿 沈燕; 审校 林高丽)