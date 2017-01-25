《香港报摘》--信报1月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**头版头条**
--有“中国梅铎”之称的黎瑞刚出任电视广播（TVB） 董事局副主席仅三个月，再有大动作，TVB宣布斥资42.09亿港元回购股份。
**其他**
--曾在港营运中巴的中华汽车 再被基金狙击，香港基金公司Argyle Street Management Ltd.（ASML）以股东身份，今年初向中巴董事会发信，要求动用现金回购股份和增加派息；消息人士透露，若董事会拒绝就此会面，最快一个月会要求召开特别股东大会。
--前港姐袁弥明创办的“弥明生活百货”上载招股文件，拟在创业板上市，独家保荐人为金利丰。
--人力资源管理顾问机构ECA International公布“居住调查”报告结果显示，香港继续蝉联亚洲高档住宅租金最昂贵的城市，以无家具的三房寓所来说，香港外派员工热门居住社区的平均租金为每月1.02万美元，而在亚洲，一间三房住宅的平均租金为3,124美元。（完）
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。