《香港报摘》--信报1月25日

**头版头条**

--有“中国梅铎”之称的黎瑞刚出任电视广播（TVB） 董事局副主席仅三个月，再有大动作，TVB宣布斥资42.09亿港元回购股份。

**其他**

--曾在港营运中巴的中华汽车 再被基金狙击，香港基金公司Argyle Street Management Ltd.（ASML）以股东身份，今年初向中巴董事会发信，要求动用现金回购股份和增加派息；消息人士透露，若董事会拒绝就此会面，最快一个月会要求召开特别股东大会。

--前港姐袁弥明创办的“弥明生活百货”上载招股文件，拟在创业板上市，独家保荐人为金利丰。

--人力资源管理顾问机构ECA International公布“居住调查”报告结果显示，香港继续蝉联亚洲高档住宅租金最昂贵的城市，以无家具的三房寓所来说，香港外派员工热门居住社区的平均租金为每月1.02万美元，而在亚洲，一间三房住宅的平均租金为3,124美元。（完）

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