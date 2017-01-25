《全球汇市》美债收益率上升助美元摆脱近期低点回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0728 1.0730 -0.02 +2.05 1.0513 美元/日圆 113.84 113.78 +0.05 -2.59 116.87 欧元/日圆 122.14 122.07 +0.06 -0.81 123.14 美元/瑞郎 1.0010 1.0006 +0.04 -1.65 1.0178 英镑/美元 1.2530 1.2520 +0.08 +1.57 1.2336 美元/加元 1.3152 1.3157 -0.04 -2.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.8281 6.8218 +0.09 -2.07 6.9726 澳元/美元 0.7592 0.7578 +0.18 +5.23 0.7215 新西兰元/美元 0.7253 0.7245 +0.11 +4.50 0.6941 澳元/日圆 86.420 86.200 +0.26 +2.49 84.320 新西兰元/日圆 82.580 82.410 +0.21 +1.74 81.170 英镑/日圆 142.64 142.41 +0.16 -0.96 144.02 澳元/新西兰元 1.0463 1.0452 +0.11 +0.77 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/王琛/李爽/王兴亚；审校 李婷仪/郑茵/徐文焰)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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