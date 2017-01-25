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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 08:35 BJT

《全球汇市》美债收益率上升助美元摆脱近期低点回升

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0728  1.0730  -0.02  +2.05  1.0513
    美元/日圆            113.84  113.78  +0.05  -2.59  116.87
    欧元/日圆         122.14  122.07  +0.06  -0.81  123.14
    美元/瑞郎            1.0010  1.0006  +0.04  -1.65  1.0178
    英镑/美元            1.2530  1.2520  +0.08  +1.57  1.2336
    美元/加元            1.3152  1.3157  -0.04  -2.07  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8281  6.8218  +0.09  -2.07  6.9726
    澳元/美元            0.7592  0.7578  +0.18  +5.23  0.7215
    新西兰元/美元        0.7253  0.7245  +0.11  +4.50  0.6941
    澳元/日圆         86.420  86.200  +0.26  +2.49  84.320
    新西兰元/日圆     82.580  82.410  +0.21  +1.74  81.170
    英镑/日圆         142.64  142.41  +0.16  -0.96  144.02
    澳元/新西兰元     1.0463  1.0452  +0.11  +0.77  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王琛/李爽/王兴亚；审校 李婷仪/郑茵/徐文焰)
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