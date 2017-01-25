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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报1月25日

**头版头条**

--阿里巴巴 财年第三季业绩胜市场预期，移动电商用户及收入大升，推动季内按年多赚36%。

**其他**

--据了解，汇丰控股 英国关闭部分分行及裁员180人，有关措施不影响香港，汇丰香港没有计划进行类似行动。

--合和实业 称，香港本地住宅需求仍然强劲，政府有需要增加供应。

--瑞银中国/香港房地产投资研究部分析员接受本报专访时称，香港开发利润较内地高10个百分点，且能迎合客户资金流向，预计中资竞投港地将持续。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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