《香港报摘》--经济日报1月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**头版头条**
--阿里巴巴 财年第三季业绩胜市场预期，移动电商用户及收入大升，推动季内按年多赚36%。
**其他**
--据了解，汇丰控股 英国关闭部分分行及裁员180人，有关措施不影响香港，汇丰香港没有计划进行类似行动。
--合和实业 称，香港本地住宅需求仍然强劲，政府有需要增加供应。
--瑞银中国/香港房地产投资研究部分析员接受本报专访时称，香港开发利润较内地高10个百分点，且能迎合客户资金流向，预计中资竞投港地将持续。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。