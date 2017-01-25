《中国报摘》--其他报纸重要消息1月25日

--兖州煤业 公告称，境外控股子公司兖煤澳洲拟以23.5亿美元（或24.5亿美元，视交易对价支付方式确定）收购C&A100%股权；C&A为力拓旗下澳大利亚优质动力煤及焦煤生产商。

--恒力股份 发布重组方案，拟以发行股份的方式购买控股股东恒力集团的石化业务，合计作价约115.1亿元人民币；同时恒力股份拟定增募集不超过115亿元配套资金，用于“恒力炼化2,000万吨/年炼化一体化项目”的建设。（完）