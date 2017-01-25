《中国报摘》--其他报纸重要消息1月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**上海证券报**
--兖州煤业 公告称，境外控股子公司兖煤澳洲拟以23.5亿美元（或24.5亿美元，视交易对价支付方式确定）收购C&A100%股权；C&A为力拓旗下澳大利亚优质动力煤及焦煤生产商。
--恒力股份 发布重组方案，拟以发行股份的方式购买控股股东恒力集团的石化业务，合计作价约115.1亿元人民币；同时恒力股份拟定增募集不超过115亿元配套资金，用于“恒力炼化2,000万吨/年炼化一体化项目”的建设。（完）
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。