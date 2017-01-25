《全球重要经济事件一览表》--1月25日-2月3日

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1月25日(三)

德国威斯巴登--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼和英国央行总裁卡尼在20国集团(G20)一项会议上发表讲话(1630)。瑞士央行总裁乔丹也将在威斯巴登发表演说(1530)。

华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo访问美国华府(至26日) 。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席第二届SSM论坛(0750)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席一项活动，讨论央行在经济发展中的重要性，以及货币政策在协助发展方面的角色(1200)。

罗马--意大利财长帕多安就农业融资发表演说(1600)。

马尼拉--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo在一场全球研究会议中发表演说(0830)

1月26日(四)

布鲁塞尔-欧元区财长会议(1400)。

慕尼黑--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛发表演说(1100)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔出席欧元集团会议。

伦敦--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲基础设施融资等议题举行记者会。

惠灵顿--新西兰央行举办一场房市与宏观审慎政策的研讨会(至1月27日)。

1月27日(五)

布鲁塞尔--欧盟财长会议(0730)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1200)。

1月28日(六)

伦敦--冰岛央行总裁Mar Guomundsson发表演说。

1月30日(一)

东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话(0745)。

1月31日(二)

东京--日本央行宣布政策决定。

华盛顿--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率政策会议(至2月1日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加关于讨论银行监管规定的讨论会(0700)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行执委会成员莫尔许、欧盟执委会副主席东布洛夫斯基参加欧洲央行及欧盟执委会联合会议(0800)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔等出席一场讨论会，主题为“未来世界的创新与监管”。(1430)

亚伯达--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(2230)。

2月1日(三)

奥斯陆--挪威央行官员Executive Director在挪威经济学家学会年度研讨会上发表讲话(1215)。

2月2日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布会议纪要和通胀报告。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

2月3日(周五)

美国奥林匹亚--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1415)。

挪威卑尔根市--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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