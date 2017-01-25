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市场报道 | 2017年 1月 25日 星期三 08:44 BJT

《汇市简讯》澳洲疲软CPI公布后澳元/美元下跌

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* 澳洲公布疲软消费者物价指数(CPI)后，澳元/美元从近0.7600处回落

* 澳元/美元在CPI数据公布之前曾报0.7597

* 0.7550/55支撑位遭遇考验

* 若有效跌破0.7550，意味着0.7609为短期高位(完)

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