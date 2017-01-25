《汇市简讯》澳洲疲软CPI公布后澳元/美元下跌

美股业绩：百思买首季同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求提振
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
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* 澳洲公布疲软消费者物价指数(CPI)后，澳元/美元从近0.7600处回落
* 澳元/美元在CPI数据公布之前曾报0.7597
* 0.7550/55支撑位遭遇考验
* 若有效跌破0.7550，意味着0.7609为短期高位(完)
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全部现汇报价 (编译 王琛；审校 王颖)
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
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