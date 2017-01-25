《香港报摘》--其他报纸重要消息1月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**明报**
--碧桂园 主席杨国强私人拥有的碧桂园教育集团计划于美国上市，集资规模至少2亿美元。
--前日收市后发盈喜的玖龙纸业 获大摩及摩通唱好，刺激股价急升近11%，收报8.78港元。
**星岛日报**
--新华保险 预计去年纯利按年减少45%，因投资收益大幅减少和传统险准备金折现率假设变动影响；以2015年纯利86.01亿元人民币计，去年盈利只有47.3亿元。
--六福集团 称，长假期效应已经淡化，估计农历新年的销情会维持跌幅收窄之趋势。
**苹果日报**
--去年强积金回报跑输通胀，不过，BCT银联投资总监夏卓华估计，今年港人重仓的港股基金表现有机会改善，预期港元资产将受惠美元强势，若经济回稳更有利恒指 表现。
--澳洲周一成立“关键基础建设中心”（Critical Infrastructure Centre），协助判断外资收购能源、港口等重要资产时，会否引发国家安全问题，或为长实地产 收购澳洲能源公司DUET 增加难度。
**东方日报**
--零售股盈警钟响不停。鞋股达芙妮国际 预料去年度净亏损按年增逾五成，年内大减销售点近1,000个；内衣股黛丽斯 则预料财年上半年纯利显着下跌。
--海航系背景的西安民生 宣布入主于广东及澳门经营超市的同业中国顺客隆 ，西安民生拟斥6.4亿港元向顺客隆主席兼执董劳松盛做大股东的三家公司购入55.8%股份，每股作价3.95港元，较顺客隆周一收市溢价13.18%。
**文汇报**
--获国企北控集团计划入股28.83%的思城控股 ，其行政总裁兼执行董事符展成表示，由于双方实际业务覆盖范围不同，相信公司与北控会产生协同效应。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。