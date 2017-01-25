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亚洲 | 2017年 1月 25日 星期三 08:58 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元由跌转升，因澳洲CPI弱于预期

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* 欧元/澳元亚洲盘涨0.15%，受澳洲CPI数据影响。稍早跌0.2%。

* 澳洲CPI数据弱于预期

* 动能研究中性，5、10和20日移动均线下行--偏空格局

* 2012/15年涨势50%回档位1.4080存在支撑，若将收在此水准下方，则指向2015年5月低点1.3907

* 亚洲盘1.4108/1.4214为初步支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2jOXDQb

(完)

(编译 王琛；审校 张涛)
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