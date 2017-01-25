全球金市：美元疲软支撑金价持坚，特朗普政策受关注

美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。特朗普周一还在白宫与数位美国制造企业高管会面，承诺放松监管并削减企业税，但他警告称，如果他们将生产移出美国，将受到惩罚。

特朗普周二还签署行政令，推进备受争议的Keystone XL和Dakota Access输油管线工程施工，此举旨在扩大能源基础设施建设，使得奥巴马政府时代的重大环保行动退步。

美元指数 跌0.1%至100.250。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二其黄金持仓量下降0.37%至804.11吨，周一为807.07吨。

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