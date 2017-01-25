全球金市：美元疲软支撑金价持坚，特朗普政策受关注

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。特朗普周一还在白宫与数位美国制造企业高管会面，承诺放松监管并削减企业税，但他警告称，如果他们将生产移出美国，将受到惩罚。
特朗普周二还签署行政令，推进备受争议的Keystone XL和Dakota Access输油管线工程施工，此举旨在扩大能源基础设施建设，使得奥巴马政府时代的重大环保行动退步。
美元指数 跌0.1%至100.250。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二其黄金持仓量下降0.37%至804.11吨，周一为807.07吨。
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙国玉；审校 张若琪/王兴亚)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。